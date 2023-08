Thinking Football Summit: Tiago Pinto parlerà il 7 settembre alle 11.00

Dal 7 al 9 settembre, in Portogallo, andrà in scena la seconda edizione del Thinking Football Summit, evento organizzato dalla Liga Portugal per riunire ancora una volta prestigiose personalità del mondo del calcio. Il programma ufficiale, pubblicato sul sito, prevede la presenza del GM giallorosso Tiago Pinto, che parlerà il 7 settembre alle 11.00.

