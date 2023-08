Stadio Roma, Salvini: "Ho incontrato i dirigenti della Roma per fare il punto della situazione"

Matteo Salvini, in una lettera a "La Provincia di Lecco", parla della necessità di nuovi impianti per il calcio italiano rivelando di aver incontrato i dirigenti giallorossi: "Recentemente, al Mit, ha incontrato i dirigenti della Roma per fare il punto della situazione sull'auspicata nuova casa dei giallorossi. A tutti gli interlocutori desiderosi di investire, ho ribadito il concetto: il calcio italiano è in fase di drammatico declino. Serve raddrizzare la rotta. Io posso garantire per quanto di mia competenza e sarò sempre pronto e disponibile ad accompagnare i progetti nell'ottica di migliorare le città e di rendere più competitivi i nostri club e i nostri campionati".