Siviglia, Mendilibar: "Il Manchester City è un rivale diverso, molto più veloce della Roma"

Questa sera alle ore 21:00 si disputerà la finale di Supercoppa Europea tra Manchester City e Siviglia, rispettivamente vincitrici di Champions League ed Europa League nella passata stagione. Il tecnico degli spagnoli José Luis Mendilibar ha parlato della sfida in conferenza stampa, aggiungendo una differenza tattica tra gli inglesi e la Roma, battuta nella finale di Budapest: "La squadra che sceglierò domani nella finale di Supercoppa non sarà troppo diversa dalle ultime partite che abbiamo giocato in Europa League la scorsa stagione, anche se il City è un rivale molto diverso, molto più veloce della Roma. I miei giocatori mi trasmettono fiducia, sono concentrati per una sfida importantissima. Vincere un trofeo è un orgoglio, tutti vogliono giocare contro il Manchester City e vincere".