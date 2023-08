Serie A, la Roma è l’outsider per i Bookmakers

È finalmente incominciata la Serie A. Ultimate le amichevoli estive, la Roma ha esordito in campionato all’Olimpico contro la Salernitana, un pareggio terminato 2-2 nel match valido per la prima giornata. La doppietta di Belotti e l’ottima prestazione di Aouar, tra gli aspetti positivi della prima gara ufficiale della stagione, altri meccanismi andranno migliorati. L’inizio del nuovo torneo per i giallorossi è però distratto dalle continue indiscrezioni di calciomercato. Diverse le trattative avviate, con il general manager Tiago Pinto provare ad esaudire le richieste di Josè Mourinho. Un mercato piuttosto complicato per i giallorossi, con le sole novità di Aouar a centrocampo, Ndicka e Kristensen in difesa, in attesa di sciogliere la riserva sui nuovi attaccanti da mettere a disposizione del tecnico portoghese.

Nella lotta al titolo, la Roma è vista come prima outsider. Inter, Napoli, Juventus e Milan sono considerate le più accreditate formazioni nella lotta scudetto. Subito dietro troviamo però proprio i giallorossi di Mourinho, nonostante un mercato che non ha finora soddisfatto appieno i tifosi. È questa l’opinione prevalente degli addetti ai lavori che si affidano molto spesso nelle loro valutazioni, alle analisi dei siti di comparazione dei bookmakers, in cui è descritto minuziosamente il funzionamento dei bonus scommesse, promozioni e competitività delle quote, soprattutto con riferimento al calcio ed al live.

Quattro big in prima fascia

I Book hanno individuato nell’Inter e nel Napoli le più serie candidate al titolo della stagione 2023-24. I nerazzurri hanno registrato un paio di uscite importanti, come l’ex giallorosso Dzeko, passato al Fenerbahçe, e Marcelo Brozovic volato in Arabia. Sono però arrivati Frattesi, Thuram e Cuadrado. Terzi lo scorso campionato, i ragazzi di Inzaghi hanno vinto Coppa Italia e Supercoppa, perdendo la finale di Champions League contro il Manchester City di Guardiola. Al debutto in Serie A, successo per 2-0 sul Monza. Il Napoli, invece, si presenta nel nuovo campionato in veste di campione in carica, dopo aver conquistato uno storico terzo scudetto a distanza di 33 anni dall’ultimo targato Maradona. Non ci sarà più alla guida tecnica Luciano Spalletti, al suo posto subentrato Rudi Garcia, altra vecchia conoscenza della Roma. La rosa al momento non è cambiata molto, da rilevare la sola uscita di Kim e l’arrivo del difensore brasiliano Natan. Esordio vincente in campionato a Frosinone per 3-1.

La Juventus, dopo qualche anno senza conquistare trofei e con diverse vicissitudini extra calcistiche, vuole tornare a vincere. In panchina sempre Max Allegri, affiancato nella dirigenza dal nuovo ds Giuntoli. I bianconeri possono contare sull’acquisto di Weah e la conferma di tutti i più importanti calciatori in rosa, da Federico Chiesa a Dusan Vlahovic. Buona la prima ad Udine, netto successo per 3-0. Grande rinnovamento invece per il Milan che dopo aver detto addio a Sandro Tonali, venduto al Newcastle per 70 milioni di euro, è stato protagonista di un mercato scoppiettante. Sono arrivati Loftus-Cheek, Musah, Chukwueze, Okafor, Jimenez, Reijnders e Pulisic. Entrambe le formazioni dispongono di rose che, almeno sulla carta, possono provare ad inserirsi nella corsa tricolore.

La Roma sorpresa del campionato

È quello che si augurano tutti i tifosi giallorossi, dopo una prima parte di mercato condizionata fortemente dal Fair Play finanziario. Sono arrivati a parametro zero, come anticipato, Ndicka dell’Eintracht Francoforte e Aouar del Lione. Confermatissimo Paulo Dybala, serve assolutamente una punta di valore che sostituisca Tammy Abraham, infortunato. È stato rinnovato il prestito di Llorente e preso il difensore Kristensen, entrambi provenienti dal Leeds. Manca ancora qualche tassello che possa rendere la Roma più competitiva, soprattutto dopo l’uscita di Matic: proprio su questo sta lavorando Tiago Pinto. Nelle prossime ore si attende la definizione di qualche trattativa importante che possa ridare entusiasmo a tutto l’ambiente, come accaduto lo scorso anno per l’arrivo dell’attuale numero 21 argentino.