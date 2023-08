Sassuolo, Vina: "Alla Roma ho imparato tanto, è stata una bella esperienza" (VIDEO)

Matias Vina ha lasciato la Roma in questa sessione di calciomercato per trasferirsi al Sassuolo con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Il terzino sinistro uruguaiano ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club neroverde e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sulla sua esperienza in giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni: "Quando ero a Roma ho visto che il Sassuolo giocava benissimo e per questo sono venuto qua".

Il Bournemouth?

"Esperienza bella, mi è piaciuto tanto stare lì. La Premier è un calcio diverso, sono un po' più avanti di tutti, sono stato bene. Sono andato lì per giocare perché a Roma non avevo molto spazio. Ora sono qua con la stessa mentalità, voglio aiutare la squadra. La caratteristica principale della Premier è l'intensità, le prime due settimane in Inghilterra non finivo gli allenamenti, andavano troppo forte. Poi mi sono trovato bene e ho fatto bene. Adesso sono qui per far bene".

La Roma?

"A Roma ho iniziato giocando bene, poi ho perso spazio ma è stata una bella esperienza. Sono arrivato dal Brasile in un calcio molto tattico ed ho iniziato ad imparare tanto. In Sudamerica non si lavora tanto tatticamente e qua è quello che fa la differenza".

