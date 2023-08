Santos, il tecnico Aguirre su Marcos Leonardo: "Ho bisogno di lui, non credo possa andar via"

Conferenza stampa di presentazione per Diego Aguirre, che da due giorni è il nuovo allenatore del Santos al posto di Paulo Turra. Il tecnico ha parlato anche della situazione legata a Marcos Leonardo, con il giocatore che ha espresso la chiara volontà di vestire la maglia della Roma. Le sue parole: "Comprendo la sua situazione, ha di fronte una grande opportunità per lui e la sua famiglia. Ho davvero bisogno di lui. Nessuno dubita che sia un grande giocatore, mi piacerebbe che restasse con me. Cercherò di aiutarlo a segnare tanti gol ed essere venduto per 30 milioni. Non credo sia possibile che Marcos Leonardo se ne vada in questo momento. E non c’è nessun sostituto per lui. È il migliore o uno dei migliori della squadra. Non ci penso. Capisco la situazione, ero un giocatore io stesso e conosco le possibilità. Ma non è il momento è giusto."