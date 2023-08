Sabatini: "Nessuno verticalizza come Paredes in Serie A. Ma se non si adatta è difficile da sopportare..."

RADIO SPORTIVA - A portare Paredes alla Roma fu Walter Sabatini, che in un intervento all'emittente radiofonica ha commentato il ritorno del centrocampista in giallorosso ufficializzato proprio ieri: "Ce l'ho avuto alla Roma da ragazzino, ora è maturato, è diventato anche Campione del Mondo. Deve avere un ruolo importante nella Roma: ci saranno tante difficoltà nel suo ruolo, ma ha le qualità per superarle. Dal punto di vista balistico ce ne sono pochi, verticalizza come nessun altro in A. Spero che venga con la testa giusta e con il giusto spirito di sacrificio. Giocare alla Roma è speciale, la piazza non cambia mai e per un giocatore della Roma è speciale e particolare. A Roma con Mourinho può trovare il modo giusto di interpretare le partite: se sì, la Roma sarà fortunata ad averlo preso, ma se non si dovesse adattare è uno difficile da sopportare...".