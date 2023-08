Sabatini: "Il mercato della Roma non mi dispiace per niente, Pinto ha bisogno di fiducia. Andrei avanti con Mourinho"

RADIO ROMANISTA - Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica a tinte giallorosse e tra i vari temi trattati si è soffermato sull'operato della società capitolina sul mercato e non solo. Ecco le sue dichiarazioni.

Paredes è tornato alla Roma. Tu lo conosci bene...

"Un ottimo giocatore, la mia speranza, come quella di tutti i tifosi della Roma, è che nel tornare lo faccia con la mentalità giusta, con la consapevolezza che giocare nella Roma è una grande responsabilità. Ora sarà il regista della squadra. Ad ogni modo a me la campagna acquisti della Roma non dispiace per niente, sono stati presi giocatori con un livello tecnico molto alto".

Ti ha sorpreso la maglia numero 16?

"Una forma di grande responsabilità nel prendere la maglia di Daniele, una sorta di sfida con sé stesso".

Mourinho secondo te cambierà sistema di gioco?

"Con quello che avrà a disposizione, studierà i nuovi innesti e tirerà fuori il suo modulo. Mou, sotto questo punto di vista, non ha eguali per ottimizzare le risorse".

Inizia la Serie A, cosa ti aspetti?

"Non vedo l’ora di vedere il campionato, vedere la nuova geografia tecnica del calcio, soprattutto chi arriverà al traguardo. Roma-Saleritana è una gara che contiene molti rischi, la squadra di Sousa sa giocare a calcio e interpretare bene le gare. I giallorossi dovranno fare molta attenzione. Inoltre sono curioso di capire se il Napoli riuscirà a ribadire la superiorità dello scorso anno: Garcia è allenatore bravo a gestire situazioni complesse. Le altre hanno corretto il tiro, sarà un campionato importantissimo. Il giocatore che più mi intriga? Renato Sanches, elemento di grade qualità tecnica".

E Matic?

"La Roma ha perso un giocatore enorme. Ma nel frattempo Paredes è diventato un Campione del Mondo, sarà pronto ad aiutare la squadra".

Come si risolverà la questione attaccante?

"Ormai Zapata diventa complicato, quando se ne parla troppo. Quindi dovranno andare su un altro obiettivo. Non parlo di calciatori, per una mia forma deontologica. Ma sarebbe un giocatore molto utile. Pinto ha bisogno di fiducia, le cose sa farle e le fa. E troverà l’attaccante giusto per la Roma".

Possibile recuperare Belotti?

"Scattano dei meccanismi di orgoglio, chi conosce Andrea sa che non è questo. Il Belotti vero vince le partite da solo e va in doppia cifra. Deve recuperare una buona condizione e farà bene".

Mourinho in scadenza. Cosa faresti al posto della società?

"I contratti in scadenza vanno allungati, le persone hanno bisogno di lavorare seguendo un'idea. Io andrei avanti con lui".