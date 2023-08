Roma: tra entrate e uscite impatto positivo sul bilancio di oltre 60 milioni. Paredes l'affare più oneroso

Con un articolo pubblicato dal sito dedicato agli aspetti economici del calcio, si analizza quello è stato finora l’impatto delle operazioni di mercato sul bilancio 2023/24 della Roma. Utilizzando i dati contenuti nei comunicati ufficiali dei club coinvolti nelle varie trattative e le indiscrezioni su valori e stipendi riportati dai principali organi di informazione, il portale ha svolto una simulazione degli effetti che gli affari giallorossi produrranno sui conti.

Tra i nuovi acquisti, l’operazione più onerosa per la stagione 2023/24 è quella che ha riguardato finora il centrocampista del PSG Leandro Paredes (quasi 7,9 milioni di euro tra stipendio e ammortamento), mentre gli acquisti di Evan Ndicka e di Houssem Aouar si posizionano su un gradino più basso. Considerando anche i due calciatori arrivati in prestito – Renato Sanches e Rasmus Kristensen -, tra ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo e stipendi lordi, dovrebbero tradursi fino ad ora in maggiori costi per poco meno di 27,5 milioni di euro.

Tra le operazioni in uscita, quella che ha fatto registrare l’effetto maggiore riguarda Roger Ibanez, ceduto all’Al-Hilal. Il trasferimento del calciatore ha fatto registrare un impatto positivo di quasi 27 milioni di euro tra plusvalenza e minori costi per la stagione 2023/24. Tra le cessioni, al secondo posto quella di Justin Kluivert al Bournemouth e al terzo quella di Nemanja Matic al Rennes.

I giallorossi hanno messo fine anche ai prestiti di Wijnaldum e di Camara (con il primo la società si libera di un ingaggio piuttosto pesante). In uscita, infine, la Roma ha fatto registrare le cessioni in prestito di Shomurodov, Darboe e Vina. La prima ha l’impatto positivo maggiore, quasi 2 milioni di euro tra il risparmio sullo stipendio e il ricavo da prestito. Le operazioni in uscita dovrebbero avere, secondo le stime, un impatto positivo per circa 89,6 milioni di euro per il bilancio 2023/24. A questa cifra ci si arriva sommando le plusvalenze/minusvalenze realizzate, il risparmio di ammortamento (nel caso dei giocatori ceduti a titolo definitivo) e il risparmio sull’ingaggio lordo per i giocatori usciti dalla rosa bianconera rispetto alla stagione 2022/23.

Tra entrate e uscite, dunque, l’impatto sul bilancio 2023/24 del calciomercato finora concluso dovrebbe tradursi secondo le stime in un impatto positivo per oltre 62,2 milioni di euro circa. Considerando invece il solo saldo tra entrate e uscite per quanto riguarda i cartellini (solo le operazioni a titolo definitivo), la sessione di mercato per la Roma è ferma ad un saldo positivo di 66,5 milioni di euro. Questo in attesa che la proprietà completi la rosa da mettere a disposizione di Josè Mourinho per la stagione.

