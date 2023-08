Ultimo test prima dell'inizio della stagione per la Roma, che questa sera affronterà il Partizani a Tirana. A poco più di un anno dalla vittoria in Conference, i giallorossi fanno dunque ritorno nella Capitale albanese. La squadra di Mourinho è partita da Roma questa mattina per giungere a Tirana poco prima delle 12:30. Ancora out Dybala e Matic, che non prenderanno parte all'amichevole.