Paulo Sergio: "Marcos Leonardo può fare bene alla Roma. Al Santos fa la differenza, è uno che sa segnare" (VIDEO)

RETE SPORT - Paulo Sergio, ex calciatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente radiofonica della Capitale e si è soffermato su Marcos Leonardo, centravanti brasiliano del Santos che sembra essere molto vicino al trasferimento in giallorosso. Ecco le sue parole: "È un bravo ragazzo, è uno che può fare bene a Roma. Giocare lì non è facile perché sei sempre sotto pressione, ma può fare bene ed è uno che sa segnare. Al Santos, che è un club in difficoltà, fa la differenza. La Roma gli può fare bene".

