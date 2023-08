VIDEO - Partizani-Roma: discussione in campo tra Mourinho e Zekic. E il portoghese fa uscire Aouar, giallorossi in 10

La Roma è ospite del Partizani a Tirana, all'Arena Kombetare, per l'ultima amichevole della pre-season giallorossa. Al 79' la squadra giallorossa è in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di El Shaarawy e Belotti, arrivati nel corso del primo tempo. Intorno al 79', però, dopo una discussione a bordocampo tra José Mourinho e l'allenatore del Partizani, Zekic, il tecnico portoghese ordina l'uscita dal campo di Aouar dopo i ripetuti falli subiti, non facendo entrare nessuno al suo posto, e la Roma resta in 10.

Dopo i ripetuti falli subiti. Mourinho ha ordinato ad Aouar di uscire dal campo. Nessuno l’ha sostituto. pic.twitter.com/7DDl24YSnA — Friedkinismo (@Friedkinismo11) August 12, 2023