Giornata indimenticabile per Evan Ndicka. Il nuovo acquisto della Roma, infatti, è appena diventato padre per la prima volta e ha chiamato suo figlio Adam. "Benvenuto al piccolo Adam, il nuovo arrivato in casa Ndicka. Tanti auguri alla mamma e a papà Evan", l'annuncio della società giallorossa pubblicato sul proprio profilo Twitter.