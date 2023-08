Nainggolan: "Lukaku mi ha chiamato. È uno che vuole alzare trofei"

RETE SPORT - Il Paese più vicino alla Roma, da 24 ore, è il Belgio. Quello di Romelu Lukaku, oggi, e che per anni ha spedito il pensiero a Radja Nainggolan che è tornato a parlare all'emittente romana raccontando la sua situazione e presentando il connazionale e nuovo numero 90 della Roma.

Com’è possibile che sia ancora svincolato?

"È un questione economica e di età: sono in attesa vediamo"

C’è qualcosa con il Frosinone?

"C’è stata una chiacchierata ma non si è fatto niente, sono sereno e aspetto qualcosa di interessante"

Te lo saresti mai immaginato di vedere Lukaku alla Roma?

"Non ci avrei mai pensato. Su Romelu sono state dette tante cose ma la verità non la sappiamo, il problema dell’Italia è che si parla molto anche quando non ci sono delle basi. Lukaku, se si sente amato, è uno che può dare tanto"

Può essere la stagione della svolta per la Roma?

"I giallorossi 2 anni fa hanno vinto una Conference, l’anno scorso sono arrivati in finale di Europa League, credo che più giocatori di livello prendi e più riesci ad essere competitivo in diversi tornei. Una piazza come quella di Roma merita di giocare la Champions League"

Lukaku è più forte di Dzeko?

"Lukaku è più potente ed è un calciatore di maggiore profondità. Romelu lo conosco da quando era piccolo, si è allenato per migliorare il tiro, infatti, a lui basta sapere la posizione del campo per sapere dove deve calciare. Dzeko è un giocatore più tecnico ed è di maggiore riferimento per la squadra"

C’è chi dice che Lukaku sia in sovrappeso…

"Lui si allena anche in vacanza. Un calciatore che sa che deve andare alla Roma è consapevole di come deve arrivare. Poi è normale che non sarà al 100% ma è un calciatore che cura il corpo, per cui, credo che dopo 2-3 partite entrerà in piena forma"

Il centrocampo della Roma è completo o gli manca qualcosa?

"Renato Sanches è forte, però, ha avuto molti infortuni: bisogna capire come sta fisicamente. L’ex PSG mi piace molto è l’unico calciatore esplosivo. Aouar ha caratteristiche diverse, come ogni altro calciatore del reparto, per cui, la Roma ha un centrocampo competitivo"

Lukaku ti ha chiamato?

"Sì, gli ho detto che se ha bisogno di qualcosa ci sono per tutto, dato che conosco l’ambiente. Ci dovremmo sentire anche oggi"

Lo verrai a trovare?

"Sì, sono stato a Roma fino a 5 giorni fa"

Il reparto offensivo dell’attuale Roma, sulla carta, è superiore a quella della stagione 2016-17 in cui sei stato protagonista?

"Secondo me no, c’erano Salah, Dzeko, El Shaarawy, Perotti e poi spesso cambiavano molti calciatori. La nostra squadra era forte dominavamo quasi tutte le partite mentre ora non vedo una Roma dominante"

Ci racconti Lukaku dal punto di vista umano: la mentalità, il ruolo nello spogliatoio

"Lukaku ha una mentalità importante: gli piace vincere, è un calciatore che vuole alzare i trofei. Fuori dal campo Romelu è tranquillo, gli piace stare con la famiglia e spesso sta con la madre che conosco bene"

Nainggolan ha concluso con un desiderio: "Tornerei di corsa alla Roma".

