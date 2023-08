Nainggolan: "La Roma ha qualità, Zapata se arriva è buono"

Torna a parlare della Roma Radja Nainggolan. Dopo la partita è stato ospite in una diretta Instagram della pagina "Parlamoderoma2.0". Queste le sue parole:

Sulla rosa della Roma.

"La Roma ha qualità, con Pellegrini e Dybala ancora di più, Zapata se arriva è buono, Belotti può fare molto bene, l’ho visto nel migliore dei modi. Oggi (ieri, ndr) scattava, può fare reparto alla maniera sua”.

Su Aouar e Renato Sanches.

“Aouar non ha fatto male, in quel ruolo lì serve qualità e lui ce l’ha, ma gli manca un po’ di forza. L’ho visto combattere in fase difensiva, poi bisognerà vedere quando sarà decisivo. Ha fatto il suo, i giocatori nuovi si devono assestare, anche Paredes si vuole riscattare dopo un anno negativo. Renato è l’unico che può fare la transizione da fase difensiva a offensiva, è entrato bene, voleva usare un po’ troppo il fisico ma si vede che ha qualità e ha anche i cog…. La Roma l’ho vista “nuova”, sta cercando i meccanismi, non è facile con i nuovi e senza Dybala che ti fa la differenza. Si poteva vincere, abbiamo pareggiato perché Candreva ha fatto due gran gol”.

Rui Patricio ha colpe sul secondo gol?

“Ma non si aspettava quella giocata. Io ho giocato con Alisson, ha fatto 20 parate contro l’Atletico Madrid nel 2017, non è che posso dire che Rui Patricio ha fatto una caz…, ma il merito è del giocatore che ha fatto un gran gol. Candreva fisicamente sta bene, mi piace, ha qualità, fa la differenza”.

La Roma senza attaccante?

“Dai ora non si può dire, Belotti ha fatto due gol, questo si poteva dire se non avesse segnato. Si può dire che manca un attaccante, ma il Gallo ha fatto benissimo. Perché è entrato Pagano? Un attaccante c’era, Solbakken, magari l’allenatore voleva uno di inserimento. Ma io non sono un allenatore, lui fa le sue scelte. Ogni giocatore della partita se veniva cambiato dopo il 70′ faceva il segno della croce per ringraziare l’allenatore visto anche il caldo. Pochi inserimenti dei terzini? La mia Roma giocava”.