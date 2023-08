Lukaku: il centravanti ha scelto la maglia numero 90 per la sua avventura alla Roma

L'avventura di Romelu Lukaku alla Roma è iniziata nella giornata di oggi con l'arrivo a Ciampino a bordo dell'aereo pilotato direttamente da Dan Friedkin. In attesa dell'ufficialità del trasferimento, Emanuele Zotti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha svelato che il centravanti belga ha scelto la maglia numero 90, proprio come nella passata stagione all'Inter.





9️⃣0️⃣ Lukaku ha scelto la sua nuova maglia: il belga giocherà con il numero 90 sulle spalle. Lo stesso che aveva lo scorso anno all’Inter #ASRoma @Gazzetta_it pic.twitter.com/q0Nx2TkxaG — Emanuele Zotti (@Ema_Zotti) August 29, 2023