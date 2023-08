La Roma rilancia, il Santos resiste

IL TEMPO (L. PES) Trattativa a oltranza per Marcos Leonardo. La Roma ha individuato nel profilo dell'attaccante brasiliano l'ideale centravanti al quale affidare il reparto offensivo della squadra di Mourinho. L'età e le caratteristiche sono quelle di un colpo che in prospettiva può regalare soddistazioni, e proprio per questo le difficoltà per portare a termine la trattativa con il Santos ci sono, e non sono poche. La richiesta iniziale dei brasiliani è sempre stata di 20 milioni di euro, e non è facile scendere a compromessi con la società di San Paolo. Pinto prosegue un dialogo serrato sia con i sudamericani che con l'entourage di Marcos Leonardo. La prima proposta, ritenuta bassa, è stata migliorata dai giallorossi che ora sono più vicini alle richieste del Santos. Dagli 8 fissi più 7 di bonus (immediatamente alzati a 10+8) si è passati da una parte fissa di 11 milioni di euro alla quale vanno aggiunti 7 milioni di bonus e la garanzia del 10% sulla futura rivendita dell'attaccante classe 2003. Sicuramente un'offerta da non ignorare per il Santos, ma l'ostacolo più grande nella negoziazione tra i club resta quello delle modalità di pagamento. I brasiliani, infatti, vorrebbero incassare immediatamente il corrispettivo fisso mentre da Trigoria preferirebbero dilazionare il pagamento. Si continua perciò a trattare con grande sforzo per cercare di arrivare alla quadra, anche se il gm giallorosso prosegue parallelamente a lavorare su più piste, tenendo d'occhio Arnautovic come attaccante d'esperienza da affiancare a Marcos Leonardo o profili del genere.

Parte del denaro utile per rinforzare l'attacco potrebbe arrivare dalla difesa. Forte interesse del Nottingham Forest per Roger Ibanez, con un'offerta arrivata alla Roma da 25 milioni più bonus. Una cifra che non rispecchia il valore che il club capitolino fa del centrale brasiliano (30 milioni), ma che rappresenta un'ottima base sulla quale trattare. Anche l'offerta di contratto per il calciatore è alta e competitiva. Elemento da non sottovalutare vista la poca convinzione di sposare un progetto di livello non altissimo seppur in

Premier League. I soldi, in questo caso, possono aiutare.

Una distanza minima, insomma, quella tra gli inglesi e la Roma, che potrebbe diminuire nelle prossime ore e garantire una ricca cessione. Nelle idee di Pinto, in ogni caso, c'è quella di andare eventualmente a sostituire il brasiliano, visto che al momento la rosa presenta cinque centrali (escluso l'infortunato Kumbulla), che garantiscono ampie scelte nelle rotazioni per José Mourinho, che lo scorso anno avrebbe desiderato un difensore in più già dall'estate ma ha dovuto aspettare l'arrivo di Llorente in prestito a fine gennaio. Nel frattempo, è arrivata l'ufficialità della cessione di Villar al Granada: ai giallorossi 1.5 milioni e il 30% sulla futura rivendita.