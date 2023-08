FOTO - Roma-Salernitana, lo striscione in Curva Sud: "Bruno in panchina, José sugli spalti...passato e presente uniti tutti quanti"

La Roma dovrà fare a meno di José Mourinho per l'esordio in campionato contro la Salernitana, con la società che ha deciso di mandare in panchina Bruno Conti insieme al preparatore Rapetti. I tifosi giallorossi in Curva Sud hanno deciso di tributare uno striscione sia al tecnico portoghese che alla storica bandiera giallorossa: "Bruno in panchina, José sugli spalti...passato e presente uniti tutti quanti".