FOTO - Ritiro Roma, foto di gruppo per l'ultimo allenamento ad Albufeira: Rapetti indossa la maschera di Mancini. E Mou abbraccia il vuoto...

Ultimo allenamento ad Albufeira per la Roma, impegnata domani nell'amichevole contro la Farense prima del rientro in Italia. Dopo la seduta odierna la squadra e lo staff hanno posato tutti assieme per la foto di gruppo. Al centro il preparatore Rapetti che indossa la mascherina protettiva di Gianluca Mancini. Seduto in basso con il pallone tra i piedi anche l'autista del pullman che ha accompagnato i giallorossi in questi giorni. Nello scatto si può notare anche l'abbraccio al vuoto di Josè Mourinho: un richiamo al centravanti mancante?

? Ultimo allenamento della preparazione estiva in Algarve ✅ Obrigado Albufeira ??#ASRoma pic.twitter.com/qDXrn5qaY1 — AS Roma (@OfficialASRoma) August 1, 2023