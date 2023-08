FOTO - Nuovo murale in onore di Totti: "Eterno", omaggio a tifosi e città di Roma

In occasione del lancio della nuova campagna di Dazn "Inizia in campo, lo vivi ovunque", in Gregorio VII n°6 è stato realizzato un nuovo murale in onore di Francesco Totti, "Eterno", realizzato da Anonimo74, che spiega: "Tra le rovine di Roma spicca in unica bandiera, fedele al suo popolo e icona vivente". Si tratta di un omaggio, commissionato dalla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo, pensato per i tifosi e per la città di Roma.