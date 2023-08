FOTO - Mourinho e i kit "special" con il suo marchio sopra: la prima volta nella rifinitura pre Tolosa-Roma

José Mourinho è lo Special One non a caso. Da una decina di giorni l'allenatore portoghese indossa indumenti "special": se da diversi anni è ormai prassi vedere le iniziali degli allenatori sui kit d'allenamento, il tecnico della Roma dalla vigilia di Tolosa-Roma (sia sulla felpa sia sulla maglietta) veste indumenti con il logo del suo marchio, con il test amichevole come prima uscita pubblica con i kit personalizzati. Anche oggi in allenamento, come fatto notare dal giornalista Mimmo Ferretti.