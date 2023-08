FOTO - Mazzone, l'omaggio dell'Olimpico: "Quando nominate la Roma a me brillano gli occhi”

Nella giornata di ieri è venuto a mancare Carlo Mazzone, storico allenatore della Roma. E il club, in occasione della sfida contro la Salernitana, ha deciso di omaggiarlo con un cartellone luminoso all'interno dello Stadio Olimpico: "Non puoi dire di aver allenato se non hai guidato i giallorossi. Quando mi nominate la Roma a me brillano gli occhi. Ciao Mister".