Giornata importantissima per la Roma e i suoi tifosi. Nel pomeriggio odierno, infatti, è sbarcato all'aeroporto di Ciampino Romelu Lukaku, nuovo centravanti dei giallorossi. L'attaccante belga è stato accolto da 5 mila tifosi, i quali hanno cantato a squarciagola cori sia per 'Big Rom' sia per il presidente Dan Friedkin, che ha pilotato l'aereo con cui è arrivato Lukaku. Ecco i migliori scatti.