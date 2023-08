Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord, ha rilasciato un'intervista tornando sulla sfida persa all'Olimpico contro la Roma, in particolar modo sul cartellino rosso ricevuto nei tempi supplementari: "Ho perso la calma. A volte le emozioni sono così intense che si smette di pensare con chiarezza. Il Feyenoord era già in svantaggio per 4-1 in quel momento. Quando hanno segnato il gol del pareggio all'ultimo minuto, mi hanno provocato. Ho dato quel calcio e me ne pento".

(Fox Sports)