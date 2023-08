Inizia alla grande l'avventura di Benjamin Tahirovic con l'Ajax. Il giovane classe 2003, ceduto agli olandesi in questa sessione di calciomercato, ha debuttato ieri in Eredivisie scendendo in campo dal primo minuto contro l'Heracles Almelo. Il bosnuiaco ha fornito a Kudus l'assist del secondo gol. Il match è poi terminato 4-1 per i lancieri.