Di Francesco: "Non mi aspettavo la partenza della Roma. Lukaku può fare la differenza"

RADIO RAI - "La Roma avrebbe un gran vantaggio con l'arrivo di Lukaku. Se dovesse mai arrivare nella capitale farebbe bene: parliamo di un giocatore molto forte, moderno, che può fare la differenza. Non mi aspettavo che la Roma partisse così male in campionato ma devo dire che nell'ultima partita non meritava la sconfitta", ha detto Eusebio Di Francesco, con un passato in giallorosso sia come giocatore che come allenatore.