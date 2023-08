Calciomercato: Beltrán è arrivato in Italia, affare da oltre 20 milioni di euro. Le prime parole: "Viola opportunità importante" (FOTO)

Dopo il tentato inserimento della Roma nell'affare fra Beltran e Fiorentina, con tanto di polemiche annesse, è arrivato il momento dell'arrivo in Italia dell'attaccante ormai ex River Plate. Arrivato nella sua nuova città da pochi minuti, secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, Beltran costerà alla viola oltre 20 milioni di euro. Ai microfoni di TGR Rai Toscana le sue prime parole: "Sono molto contento, è un'opportunità importante per la mia carriera. Spero di essere presto in città per mettermi a disposizione dell'allenatore".

