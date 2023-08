Aston Villa, si presenta Zaniolo: "La Premier era il mio sogno da bambino"

Da ieri, Nicolò Zaniolo è un giocatore dell'Aston Villa. Dopo l'opportunità, rifiutata, di andare in Premier League lo scorso gennaio, l'attaccante arriva nel campionato inglese dal Galatasaray, dove ha trascorso la seconda parte dell'ultima stagione. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club: "Sono molto felice di essere qui. Quando mi ha chiamato Monchi non vedevo l’ora di venire qui e di giocare per questo fantastico club. Nelle ultime 24 ore sono partito da Istanbul e sono arrivato qui, ho fatto le visite e sono andato in hotel per stare con famiglia e amici. Oggi ho conosciuto i miei compagni, sono andato a conoscere la proprietà e ora sono qui".

Perché hai scelto l’Aston Villa?

"Ho scelto l’Aston Villa perché è uno dei migliori club in Premier League e in Inghilterra. Voglio giocare e mostrare le mie qualità"

Incontrerai Unay Emery. Che pensi di lui come allenatore?

"Unay Emery è uno dei migliori allenatori al mondo e per me essere qui è una grande opportunità per mostrare le mie qualità e una grande occasione per fare grandi cose"

Per te è prima volta in Premier

"La Premier League è il campionato più importante del mondo, era un mio sogno da bambino giocare qui. Ora ci sono, non vedo l’ora di giocare"