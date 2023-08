As Roma, nelle prossime settimane previsti nuovi accordi di sponsorizzazione: nelle casse del club 5 milioni di euro

Questa mattina la Roma ha annunciato una nuova partnership con HDI, ma non sarà l'unico annuncio del club giallorosso. Come riporta Filippo Biafora, infatti, nelle prossime settimane la Roma ufficializzerà vari accordi di sponsorizzazione. L'incasso complessivo di queste partnership sarà di 5 milioni di euro. Al momento, però, non è ancora previsto un accordo per quanto riguarda il main sponsor.