As Roma: Friedkin Group sarà sostenitore ufficiale della Ryder Cup 2023. Dan Friedkin: "Un orgoglio sostenere un evento così importante"

Il Friedkin Group annuncia la sottoscrizione di una partnership con la Ryder Cup 2023 e sarà quindi Sostenitore Ufficiale dell’evento, in programma dal 29 settembre al 1° ottobre 2023 presso il Marco Simone Golf & Country Club di Roma. Grazie a questa partnership, il Friedkin Group arricchirà l’esperienza degli appassionati dell’evento, rendendo disponibile il merchandising ufficiale del torneo presso gli AS Roma Store selezionati.

La partnership tra la Ryder Cup e il Friedkin Group, consorzio diversificato di aziende e investimenti in molteplici settori, crea opportunità uniche per coinvolgere i tifosi della Roma nell’evento a squadre più importante del mondo del golf. L’AS Roma, parte del gruppo di aziende di proprietà del Friedkin Group, metterà in vendita il merchandising ufficiale delle Ryder Cup presso i due flagship store del club – Piazza Colonna e Via del Corso – nelle tre settimane precedenti al torneo. Saranno gli unici due luoghi in cui gli appassionati potranno acquistare il merchandising ufficiale delle Ryder Cup al di fuori della sede del torneo. Negli scorsi mesi, il trofeo della Ryder Cup ha fatto visita allo Stadio Olimpico durante la partita tra AS Roma e AC Milan, consentendo ai tifosi di interagire con uno dei titoli più iconici del mondo del golf.

“Il Friedkin Group è orgoglioso di essere partner della Ryder Cup 2023 e di sostenere un evento così importante per la città di Roma”, ha affermato Dan Friedkin, Presidente e AD del Friedkin Group e Presidente dell’AS Roma. “La nostra passione per questa città è testimoniata dagli investimenti fatti in favore dell’AS Roma e siamo contenti che gli appassionati romani potranno vivere uno degli eventi più importanti del mondo del golf. Il Friedkin Group condivide inoltre con la Ryder Cup l’impegno di far crescere il gioco a livello giovanile ed è lieto di lavorare insieme per portare avanti questa causa comune”.

(asroma.com)

