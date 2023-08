As Roma: dall’11 agosto al via la vendita libera degli abbonamenti per le coppe

La Roma, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato gli orari dell’inizio della vendita libera per le coppe: dalle ore 10:00 di venerdì 11 agosto. Ecco il comunicato del club:

“Ci attende una nuova stagione di emozioni da vivere in Europa e in Coppa Italia!

A poco più di un mese dall’inizio dei gironi di Europa League (il 21 settembre), venerdì 11 agosto alle ore 10 parte la vendita libera degli Abbonamenti Coppe 2023-24. Questa fase terminerà giovedì 31 agosto alle ore 18. Per gli abbonati Serie A che non lo hanno ancora acquistato, restano ancora poche ore – fino alle 18 di giovedì 10 agosto – per confermare il proprio posto per le tre partite casalinghe del girone di Europa League e per l’ottavo di finale di Coppa Italia. Nel caso si andasse oltre il termine previsto per la prelazione, si potrà comunque accedere alla vendita libera, però ad un prezzo maggiore.

Perché fare l’Abbonamento Coppe

Abbonarsi conviene sempre, per diverse ragioni. Sottoscrivendo l’abbonamento Coppe, il primo vantaggio è a livello economico, risparmiando sull’acquisto di ogni singolo match. Il pacchetto comprende dunque quattro gare, con la possibilità di poter usufruire di una prevendita per i match futuri delle due stesse competizioni nell’arco della stagione 2023-24. La vendita libera è aperta, ovviamente, anche per coloro che non hanno sottoscritto l’abbonamento per il campionato. Si potrà acquistare online tramite bonifico bancario, carta di credito versando l’intero importo in un’unica soluzione oppure rateizzare l’importo dell’abbonamento in tre rate senza interessi”.

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO