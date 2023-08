Domani pomeriggio Roberto Mancini sarà presentato come nuovo allenatore dei Green Falcons, la nazionale dell’Arabia Saudita. L’evento è stato fissato per le 17 locali, le 16 in Italia. Non sarà nella sede della Saff, Saudi Arabia Football Federation, ma in un hotel della capitale saudita. A presentare Mancini sarà il presidente federale, Yasser Al Misehal.

(gazzetta.it)

