America de Cali, paura per l'ex Roma Iago Falque: spari contro la sua auto (COMUNICATO)

Paura per Iago Falque. L'ex calciatore della Roma, ora in forza all'America de Cali, è stato vittima di un bruttissimo episodio: questo venerdì, infatti, la sua automobile è stata colpita da numerosi spari e, per fortuna, il giocatore non era presente nel veicolo in quel momento. Questo il comunicato del club colombiano: "L'América de Cali informa i suoi tifosi, i media e il pubblico in generale che intorno alle 19:00 di questo venerdì, nelle vicinanze del Cascajal Sports Center, si è verificato un evento in cui è stato coinvolto il veicolo del nostro giocatore, Iago Falque. Precisiamo che il giocatore NON ERA PRESENTE al momento dei fatti. Le autorità stanno raccogliendo tutte le prove per chiarire i fatti e poterne dare una versione ufficiale all'opinione pubblica".

América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que alrededor de las 7:00 p.m. de este viernes, en inmediaciones de la Sede Deportiva Cascajal , se presentó un hecho en el que se vio involucrado el vehículo de nuestro jugador Iago Falque.… — América de Cali (@AmericadeCali) August 19, 2023