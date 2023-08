Al Ahli, esordio negativo per Ibanez: errore alla prima per l'ex difensore della Roma (VIDEO)

Ha esordito nel campionato saudita Roger Ibanez, con il suo Al-Ahli che ha battuto 3-1 l’Al Hazem. Non proprio una prestazione da ricordare però per l'ex difensore della Roma: da un suo retropassaggio errato, infatti, è nato il fallo da rigore (commesso dal portiere) che ha permesso agli avversari di accorciare sul 2-1. Un errore che alla fine non è costato il successo alla sua squadra anche grazie alla tripletta messa a segno da Firmino.





?’??????? ?? ????̃???? La prima partita in terra araba per Roger #Ibanez è stata vittoriosa: l’ #AlAhli ha infatti vinto 3-1 contro l’Al Hazem⚽️ Prestazione però non proprio brillante per il difensore ex Roma‼️ #SaudiProLeague #Sportitalia pic.twitter.com/aRqSgg0TRw — Sportitalia (@tvdellosport) August 12, 2023