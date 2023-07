West Ham, Scamacca titolare nel test amichevole con il Boreham Wood

Scamacca sta bene, ha recuperato dall'operazione e oggi è tornato in campo per i primi 45 minuti della sua pre-season. Oggi il West Ham ha affrontato in amichevole il Boreham Wood e ha vinto 1-4: l'obiettivo di mercato della società giallorossa ha iniziato il match dal 1' ed è stato sostituito durante l'intervello.