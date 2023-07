Volpato: "Il debutto con la Roma è stato speciale, Totti è come un fratello. Il Sassuolo mi voleva da due anni" (VIDEO)

Cristian Volpato ha lasciato la Roma a titolo definitivo in questa sessione di calciomercato e si è trasferito al Sassuolo per 7.5 milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita. Il classe 2003 ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del suo nuovo club e si è soffermato sulla sua avventura nella Capitale e sul rapporto con Francesco Totti, suo agente. Ecco le sue parole.

Il provino con la Roma. "Per fare il provino con la Roma ho lasciato scuola e mia madre ha lasciato il lavoro. Giocare in Serie A è sempre stato il mio sogno, mi allenavo per quello".

Totti.

"Totti a Roma è un dio. Per me è come un fratello, mi aiuta sempre e siamo sempre in contatto. Era uno dei miei idoli insieme a Maradona e Cristiano Ronaldo".