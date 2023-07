VIDEO - Nuovo look per Dybala, ma Matic non sembra apprezzare: "Dove vai? Mamma mia..."

Nemanja Matic e Paulo Dybala hanno regalato ai propri followers l'ennesimo siparietto divertente sui social. Questa volta il protagonista è il centrocampista serbo, il quale ha condiviso su Instagram un video del nuovo taglio di capelli della 'Joya': "Dove vai tu? Mamma mia...", il commento di Matic, che sembra non aver particolarmente apprezzato il look dell'argentino.

?? Nuovo look per #Dybala, ma #Matic non sembra apprezzare… ?#ASRoma pic.twitter.com/0HsDGbvLrJ

— laroma24.it (@LAROMA24) July 22, 2023