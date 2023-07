VIDEO - Dybala scatenato al matrimonio di Correa: la Joya balla sul palco insieme al Tucu e Lautaro Martinez

Non si placano i festeggiamenti per il matrimonio dell'interista Joaquin Correa e Chiara Casiraghi. Tra gli invitati, come è noto, c'era anche Paulo Dybala, e il giallorosso è stato tra i più scatenati. Dai video ricondivisi dalla compagna Oriana, infatti, si vede il numero 21 della Roma ballare con entusiasmo sul palco a ritmo di musica insieme ai connazionali Correa e Lautaro Martinez.