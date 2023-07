VIDEO - Dybala a Messi: "Sei veramente umano? Sei consapevole di quello che hai realizzato?"

TELEVISION PUBLICA - Leo Messi, pronto per iniziare la sua avventura all'Inter Miami dopo l'esperienza al Psg, ha risposto alle domande dei compagni di squadra in Nazionale ai microfoni dell'emittente televisiva. Tra gli argentini arriva anche la domanda del giallorosso Paulo Dybala: "Se è veramente umano, se sa cosa genera e cosa ha realizzato".

"Credo che quando sei ancora in competizione e hai sempre degli obiettivi, come ho fatto io all'inizio di ogni stagione, l'obiettivo sia vincere tutto - le parole dell'ex Barcellona -. Dopo, non apprezzi ciò che stai ottenendo, giusto? Sono in un momento della mia carriera in cui mi godo tutto quello che mi succede. So che questi sono gli ultimi anni, quando mi ritirerò e non giocherò darò più valore a tutto questo. In più il fatto di essere campione del mondo, che rimane per tutta la vita, in un paese come il nostro, così amante del calcio, così grato, passerà alla storia. Ci saranno situazioni che ti faranno rivedere cosa significa essere un campione del mondo".