Tommasi: "Dybala merita la maglia numero 10" (VIDEO)

GOAL.COM - Ai microfoni del sito sportivo l'ex centrocampista della Roma, Damiano Tommasi, ha affrontato anche la questione della maglia numero 10 della Roma: "Dybala merita la 10 della Roma? Merita la 10 a prescindere. Sicuramente la 10 della Roma ha avuto anche prima di Francesco Totti una storia molto particolare, perché è sempre stata legata quasi più alla città che alla squadra e questo ovviamente Dybala ancora non ce l'ha. Ma per quello che sa fare in campo Dybala la merita".