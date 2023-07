Stadio Roma, Souloukou: "C'è ancora molto lavoro da fare"

RADIO NEW SOUND LEVEL - La CEO della Roma Lina Souloukou si è recata a Palazzo Senatorio per fare il punto della situazione in merito alla questione stadio a Pietralata. Uscita dal palazzo è stata intercettata dall'emittente radiofonica e ha rilasciato queste dichiarazioni: "L'incontro con il sindaco Gualtieri è andato bene. Per lo stadio c'è ancora molto lavoro da fare". La CEO per l'occasione ha donato al sindaco la nuova maglia della Roma targata Adidas: "Al Sindaco è piaciuta la nuova maglia".