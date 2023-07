Stadio Roma, incontro con la Regione. Rassicurazioni su velocità conferenza dei servizi

Continua a muoversi la questione stadio, anche in piena estate. Una delegazione della Roma, infatti, ha incontrato rappresentanti della Regione Lazio per un punto della situazione. Il presidente Rocca avrebbe garantito massima collaborazione, si legge nel tweet di Alessio Di Francesco, per una conferenza di servizi decisoria il più possibile celere, puntualizzando che su infrastrutture e mobilità saranno inflessibili.

