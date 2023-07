Stadio Roma: dibattito pubblico tra metà settembre e ottobre. Obiettivo conferenza dei servizi entro la fine del 2023

Aggiornamento sullo stadio della Roma a Pietralata arrivano in un tweet pubblicato da Fernando Magliaro: a gestire il dibattito pubblico sul progetto, in calendario tra metà settembre e ottobre, sarà la società 'Nomisma'. Al termine di questo passaggio, la Roma potrà essere in grado di consegnare il progetto definitivo. Entro la fine dell'anno c'è l'obiettivo di aprire la conferenza dei servizi decisoria.

#stadiodellaroma sarà la società @nomismaustampa a gestire il #dibattitopubblico sul progetto #Pietralata da calendarizzare fra metà settembre e ottobre

Dopo la conclusione la Roma potrebbe essere in grado di consegnare il progetto definitivo 1/2 — Fernando M. Magliaro ?????? (@FMagliaro) July 14, 2023