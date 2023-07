Smalling: 72,7% di duelli vinti dal 2021. Nessuno come lui nei top5 campionati europei

Alcuni giorni fa è stato Rasmus Hojlund a rendere onore al valore di Chris Smalling, citandolo in risposta alla domanda su quale fosse stato l'avversario più complicato affrontato alla sua prima stagione in Serie A.

Un valore di prestazioni che viene ingigantito anche dalla statistica pubblicata sui social dall'account di Squawka: dalla stagione 2021/22 ci sono 1537 che hanno vinto almeno 200 duelli nei 5 maggiori campionati europei. E chi è che ha la percentuale di duelli portati a casa? Chris Smalling, appunto. Con 218 duelli vinti sui 300 affrontati, per una percentuale del 72,7%.

Since the start of the 2021/22 season, 1,537 players have contested 200+ duels in Europe's top five division; Chris Smalling has the highest win rate:

◎ 300 duels contested

◎ 218 duels won

◉ 72.7% win rate

Rasmus Højlund has had the full Smaldini experience. ?

— Squawka (@Squawka) July 11, 2023