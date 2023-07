Singapore: il Lion City Sailors rimpiazza la Roma. Saranno loro a sfidare il Tottenham a Singapore

La notizia era ormai conosciuta da giorni con le complicazioni della tournée in Asia che metteva a rischio la presenza della Roma anche a Singapore, quando il 26 luglio avrebbe dovuto affrontare il Tottenham in amichevole. Situazione definitivamente risolta con il Lion City Sailors che rimpiazzerà i giallorossi nell'amichevole, come fanno sapere gli organizzatori della 'Tiger Cup'.