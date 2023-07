Scommesse sportive e lotterie: il confronto sul giro d’affari

Il mondo delle scommesse sportive e lotterie è accomunato da un fattore: le persone che partecipano amano il brivido, la possibilità di vincere su base della fortuna e sperano tutti di poter fare il colpo in grado di cambiargli la vita. In Italia, online e offline, è possibile partecipare a lotterie come Gratta e Vinci, il gioco del Lotto, 10eLotto ma anche prendere parte a scommesse sportive purché ci si affidi ad attività autorizzate e regolamentate. Vuoi saperne di più? Vuoi conoscere cosa c’è dietro a questo mondo? Continua a leggere il nostro articolo.

Le lotterie preferite dagli italiani

Quali sono le lotterie preferite dagli italiani? Sicuramente al primo posto non possiamo che posizionare il Lotto: si tratta di un gioco che lega i numeri da 1 a 90 alle ruote che hanno il nome delle città italiane, a cui si aggiunge quella nazionale. Le persone tentano di indovinare combinazioni vincenti per portare a casa montepremi da capogiro. I giocatori si chiedono come scegliere le ruote del Lotto e quali numeri giocare: per togliersi il dubbio molti associano il mondo dei sogni, ad esempio consultando la Smorfia, sperando di trovare un legame e quindi indovinare la giusta sequenza.

Vuoi saperne di più? Puoi vedere la diretta dell’estrazione: seguila qui per scoprire quali sono le più recenti e poter seguire live l’evento, così da sapere subito se hai vinto.

Altrettanto popolare è il più recente 10eLotto, un gioco lanciato nel 2009 ma che ha velocemente raggiunto il successo. Anche in questo caso le persone per giocare devono compilare una schedina con numeri da 1 a 90 ma con la possibilità di aggiungere possibilità di vincita in più con la modalità di gioco Oro, Doppio Oro, Extra o Gong. Plus di questo gioco sono le estrazioni che avvengono con regolarità ogni 5 minuti.

Diffusissimo è poi la lotteria del Gratta e Vinci: dagli anni ’90 con il celebre “La Fontana della Fortuna” ad oggi con tantissime possibilità di gioco, card differenti e con importi diversificati, di strada ne ha fatta. Sono tantissime le persone che quotidianamente sfidano la sorte con Gratta e Vinci da 0,50 centesimi fino ad un massimo di 25 euro a ticket. Ci sono alcuni che hanno migliori possibilità di dare una vincita con percentuali più alte di biglietti vincenti ma quello che è importante sottolineare è che non esistono trucchi o stratagemmi per individuare il vincente.

Scommesse online: un giro d’affari da 44 miliardi

Una ricerca recentissima ha indagato quali sono i giri d’affari agganciati al mondo del gioco; a livello mondiale si parla di 44 miliardi. A portare avanti la statistica del giro d’affari milionario è Agimeg che riprende i dati elaborati dall’iGambling Business negli anni precedenti aggiornandoli.

Secondo lo studio, le scommesse sportive sono in cima alla classifica con una preferenza del 51%, seguite poi da altre tipologie di giochi al 27% e dalle lotterie al 9%.