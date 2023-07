Amichevole di alto livello per il West Ham, che alle ore 18 affronterà in amichevole il Rennes. Moyes, allenatore degli ‘Hammers’ ha deciso la formazione che inizierà il match odierno e tra gli undici titolari non figura Gianluca Scamacca. Il centravanti di Fidene, accostato con grande insistenza alla Roma, partirà infatti dalla panchina.

Your Hammers to start v Rennes ⚒️ pic.twitter.com/I9DWNSRCaj — West Ham United (@WestHam) July 29, 2023