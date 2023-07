Missori: "La Roma ha cambiato mentalità nel far crescere i giovani. Spero di fare il percorso di Pellegrini" (VIDEO)

In questa sessione di calciomercato estiva Filippo Missori ha salutato la Roma dopo 10 anni per andare al Sassuolo, nell'ambito di un'operazione che ha visto coinvolto anche Cristian Volpato. Il difensore ha rilasciato un'intervista sui profili social del club neroverde, parlando tra le altre cose anche della squadra giallorossa: "Quando mi ha chiamato la Roma alcuni erano invidiosi, non era da tutti arrivare a Trigoria a 9 anni. L'esordio in Conference? Un po' me lo aspettavo, il mister mi ha mandato a scaldare e poi ho fatto 15 minuti che per me sono volati. Il pallone sta a casa e rimane la, spero che il prossimo possa essere quello del mio primo gol in Serie A. [...] La Roma negli ultimi anni ha cambiato mentalità nel far crescere i giovani e farli adattare in prima squadra per dove andranno a giocare. Non ho parlato con Pellegrini, so cosa vuol dire cambiare casa e so che lui lo ha vissuto bene. Spero di fare il suo percorso".