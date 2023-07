Rocchi: "Serra avvicendato per motivi tecnici. Nessun problema con la Roma". Gravina: "Giallorossi danneggiati in Europa, ma non si può fare sempre pressione sugli arbitri”

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha parlato nel corso della conferenza stampa indetta dall'AIA tornando anche sull'avvicendamento di Marco Serra, il quarto uomo protagonisa della lite con Josè Mourinho nel corso di Cremonese-Roma. Le sue parole: "Serra avvicendato esclusivamente per motivi tecnici. Addolorato di quanto ho letto in questi giorni. Ha dato disponibilità a fare il Var. Se avessi un arbitro che mi chiede di non fare una certa squadra gli direi di cambiare mestiere.Non esiste un problema né con la Roma né con nessun altro club. Confronto con Mourinho e con la Roma? Stiamo creando un caso che non esiste. Io voglio parlare di 20 allenatori, non di uno solo. Abbiamo un confronto costante con tutte le società. L'obiettivo è avere zero espulsione a giornata ma se qualcuno va fuori delle righe saremo bravi a mandarlo fuori"

Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Le sua parole: "Esistono regole, valgono per tutti. Vanno rispettate, non è un bel vedere da qualunque parte lo si voglia giudicare una continua pressione sul quarto uomo anche per una rimessa laterale. Nessuno esclude che ci sia stato un errore che abbia potuto danneggiare la Roma, però che da questo ogni volta si debba arrivare a episodi in cui si mette in discussione la possibilità che l’arbitro rifiuti la Roma è anacronistico, stesso discorso vale a livello internazionale, i comportamenti nazionali si sono trasferiti anche fuori. E’ un problema di educazione. Con la Roma abbiamo un bel rapporto, non capisco perché metterlo in dubbio”