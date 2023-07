Qatar 22, gli indennizzi della Fifa ai club per il Mondiale: alla Roma oltre 800mila euro

Dopo Qatar 2022, 440 club calcistici hanno ricevuto dalla FIFA un contributo per aver prestato i loro giocatori alle rispettive nazionali. Si tratta di una quota degli introiti della FIFA per l'organizzazione del torneo. i club italiani hanno incassato in totale 18,6 milioni di dollari. Comanda la Juventus con quasi 2,8 milioni, seguita da Inter e Milan. La Roma ha incassato invece 851mila euro. Tre i giallorossi impegnati nell'ultima Coppa del Mondo: Rui Patricio, Zalewski e Dybala.

1. Juventus 2.723.935,17 €

2. Inter 2.050.492,77 €

3. Milan 1.421.697,21 €

4. Fiorentina 1.323.818,16 €

5. Atalanta 1.226.754,28 €

6. Torino 1.044.046,24 €

7. Napoli 949.429,70 €

8. Roma 851.549,75 €

9. Sampdoria 719.203,22 €

10. Hellas Verona 602.598,18 €

(fifa.com)

